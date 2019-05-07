إنجى المقدم لـ"رسايل": زرت أطباء نفسيين.. ونصحتي لأولادي عيشوا سنكم

حلت النجمة إنجى المقدم اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، ووجهت أول رسالة لزوجها: أنها تشكره على وقوفه بجانبها وتحمله لظروف عملها وتقلباتها المزاجية وأنه ناقد لاذع لكل أعمالها الفنية.





كما وجهت لأولادها: بأن ابنتها تشبها بشكل كبير فى الكسل ومشتتة رغم أنها عقلانية مثل والدها وأنها فى كل عيد ميلادها تبعث لها رسائل مكتوبة على كارت وتنصح ابنها وابنتها بأن يعيشوا سنهم ويستمتعوا بأيامهم ويعملو اللى عليهم ويجتهدوا.









وطلبت منها جيهان عبد الله توجيه رسالة لأحمد السقا: فقالت "ربنا يحبب فيك خلقه وتنجح لأنك طيب وجدع وتتمنى له الشفاء لأنه طول الوقت مصاب وعنده مشاكل كتير".









كما وجهت إنجى رسالة لمصحح اللهجة عبد النبى الهوارى أنها تشكره لجهده الكبير معها فى دورها الجديد بمسلسل ولد الغلابة، لأن اللهجة الصعيدية أصعب عليها من اللغة الإيطالية وتتمنى أن توفق فى الدور.









وأيضا وجهت رسالة للمخرج هانى خليفة: أنها حتى الآن تحصد نجاح شخصية صوفيا فى مسلسل "ليالى أوجينى" رمضان الماضى وتشكره على هذا الدور وتتمنى العمل معه مرة أخرى.









وفى رسالتها لجدتها: قالت أشكرك يا دودو الى اتعلمته من شخصيتك الحازمة ومواجهتك للصعاب فى الحياة.





ولم تنس المقدم جمهورها حيث أوضحت أن الجمهور هو الوقود الى يحركها وتتمنى أن تظل عند حسن ظنه دائما.









وأكدت أنها كانت تزور عددا من الأطباء النفسيين لاحتياجها إلى ذلك فى حياتها وخصت معالجة جزائرية الدكتورة فهيمة الشكر لوقوفها معها بأصعب لحظات حياتها ومساعدتها على تجاوز أزماتها وتتمنى ألا تعود لها مرة أخرى.









يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.



