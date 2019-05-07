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جروس يجهز بديل "جنش" في مباريات الدوري

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:57 م
جروس يجهز بديل جنش في مباريات الدوري
جنش
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أحمد الهواري
 
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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الدفع بالحارس عماد السيد خلال بعض المباريات بالدوري في الفترة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز الحارس للمشاركة في المباريات بعدما تأكد مشاركته في مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية والمقرر له الأحد ١٩ مايو الجاري.

وتقدم الزمالك بالتماس لرفع الإيقاف عن جنش بعد تعرضه للطرد أمام النجم الساحلي التونسي إلا أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز الحارس البديل تحسبا لرفض الكاف لطلب الزمالك.

ويخوض الزمالك ٣ مباريات بالدوري قبل مواجهة بطل المغرب أمام وادي دجلة والداخلية والانتاج الحربي أيام ٩ و١٢ و١٥ على الترتيب.
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