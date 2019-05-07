القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة جامعة الإسكندرية وأخرى لذوي الاحتياجات بجامعة حلوان

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الخامسة عشر لطلبة جامعة الإسكندرية، والندوة التثقيفة الثانية لذوى الإحتياجات الخاصة بمقر جامعة حلوان.





وجاء ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي طلبة الجامعات وجميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.





وألقى الأستاذ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، كلمة أعرب فيها عن كامل الثقة بالقوات المسلحة، والتي يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة في مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.





وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، كذلك دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.





من جانبهم أعرب طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة عن فخرهم بالقوات المسلحة، مؤكدين أنهم يقفون خلف قواتهم المسلحة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.



