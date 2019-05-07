محافظ دمياط تحتفل بالعيد القومى بافتتاح مدرسة وإدارة تعليمية وتقدم كشف حساب

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تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومى فى الثامن من مايو من كل عام وذلك تخليدا لذكرى إنتصار شعبها العظيم على الحملة الصليبية فى معركة فارسكور وأسر لويس التاسع ملك فرنسا عام ١٢٥٠م.



و مع حلول عام ٢٠١٩ تشهد محافظة دمياط العديد من التحولات نحو التنمية، وحيث أن الآمال تتجه نحو هذه المحافظة العريقة، حيث قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كشف حساب منذ توليها مهام المحافظة أن تصبح دمياط قاطرة للتنمية الحقيقية في مصر، ومن هنا يأتى مشروع مدينة دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية الضخمة التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي وتقام على مساحة ٣٣١ فدان ويضم ٥٤ هنجر بإجمالى ١٣٤٨ ورشة.



وصرحت محافظ دمياط أنه تم استلام الصناع الحاجزين بالورش كاملة المرافق لوحداتهم منذ عدة أشهر ليبدأوا العمل بها وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتشغيل المدينة فى أسرع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لإعادة دمياط كمدينة رائدة فى صناعة الأثاث مؤكدة أنه سيتم افتتاحها رسميا فى القريب العاجل ليتحول حلم إنشاء أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث فى الشرق الأوسط إلى حقيقة.



وأضافت المحافظ أنه تم توفير كافة الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة وكذلك توفير فرص تدريبية لهم على إستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى هذه الصناعة فضلا عن إنشاء " محطة مدينة الأثاث" وكذلك عمل خط سير للسرفيس لربط المدينة بباقى المناطق الحيوية بالمحافظة، وأشارت المحافظ إلى أنه جارى العمل بالمعرض المؤقت داخل المدينة لتسويق منتجات الصناع لحين الانتهاء من المركز التجارى والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع وزارة الإنتاج الحربي لافتة إلى الجهود المبذولة بين العديد من المؤسسات لإنعاش سوق الأثاث بالمحافظة ولعل أهمها البروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات لفرش وحدات مشروع بشائر الخير ٥،٣ بالاسكندرية بالأثاث الدمياطى فضلا عن إقامة سلسلة معارض " صنع فى دمياط" بأرض المعارض بمدينة نصر ومعرض " فرنكس - دمياط" الذى تم إقامته بالتعاون المشترك مع جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك ووزارة التضامن الاجتماعي وشركة دمياط للاثاث منتصف سبتمبر الماضي.



وعلى صعيد آخر وفى إطار حرص محافظ دمياط على توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على ظاهرتى الباعة الجائلين والعشوائية، وقعت سيادتها بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع شارع "٣٠٦" لإنشاء منطقة تجمع وحدات وعربات للطعام بشكل حضارى، فضلا عن إقامة عدد ثلاث أسواق حضارية وفقا لخطط عمرانية وبها جميع المرافق الأساسية بكفر سعد وفارسكور وكذلك مدينة رأس البر للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين والتى كانت منتشرة خاصة بشارع النيل.



و ذكرت الدكتورة منال عوض أن ملفى الصحة والتعليم جاءوا على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة أنه تم افتتاح عددا من المدارس ووضع حجر الأساس لإنشاء وإحلال وتجديد عدد آخر بالإدارات التعليمية المختلفه بهدف تقليل الكثافة بالفصول بالإضافة إلى افتتاح كنترول للتعليم الصناعى بالمحافظة، كما أكدت أنه تم دعم عدد من المستشفيات بماكينات للغسيل الكلوى فضلا عن افتتاح مركز الغسيل الكلوي بكفور الغاب بتكلفة قدرها ١٠ مليون جنيه بالجهود الذاتية لافتة إلى افتتاح وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفى دمياط التخصصى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وإنشاء مكتب دولى لتطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وكذلك دعم مستشفتى دمياط التخصصى بجهاز أشعة مقطعية وتجهيزات العناية المركزة بها وقسم الحروق.



و أكدت محافظ دمياط تحقيق المحافظة أعلى المعدلات فى نسب المستهدف بالمبادرة الرئاسية "100مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية والتى إنطلقت أكتوبر الماضى مشيرة إلى أنه تم توفير العلاج كاملا للمصابين كما تم تحديد ١١ مستشفى لعلاج السكر والضغط بالمجان مشيرة إلى أنه جارى تنفيذ كافة الخطط الوقائية والعلاجية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات وذلك وفقا للبروتوكول المبرم مع صندوق مكافحة الإدمان، وكذلك البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج " المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة اجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها.



كما أشارت أنه جارى العمل على قدم وساق بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبرى للقضاء على آخر منطقة عشوائية بالمحافظة حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للإنتاج الحربى والتى تعد من الشركات الرائدة فى مجال المقاولات وذلك تمهيدا لإعلان دمياط خالية من العشوائيات الغير آمنة بنهاية ٢٠١٩، مضيفة أنه وفى الفترة الأخيرة تم افتتاح المرحلتين الأخيرتين لمحطتى صرف صحي البستان وكفر المنازلة بتكلفة إجمالية ٣٩ مليون جنيه، كما ذكرت محافظ دمياط أنه يتم العمل خلال منظومة متكاملة للإرتقاء بمشروعات الصرف الصحي ولتطوير البنية الأساسية بما يحقق تغطية القرى الغير مخدومة فى أسرع وقت ممكن.



ونالت مدينة رأس البر حظا كبيرا من أعمال التطوير حتى تستعيد مكانتها كمصيف متميز يحتل موقعا هاما على الخريطة السياحية المصرية، منها أعمال تطوير مدخل المدينة الشرقى "منطقة الشيخ ضرغام" وكذلك شارعى النيل و٧٧ والأسواق الرئيسية بالمدينة ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية بفندق اللسان والذى تديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق شتياجنبرجر، كما حظى مشروع المدن الملونة اهتمامًا كبيرًا من محافظ دمياط حيث جارى تلوين المنازل المطلة على نهر النيل بمدينة عزبة البرج بشكل جمالى بما يعطى إطلالة خلابة بالضفة الأخرى برأس البر.



والجدير بالذكر أيضا أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض لعضوية " شبكة النساء المحلية المنتخبة REFELA" وذلك خلال مشاركتها فى أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA بمدينة مراكش المغربية وكذلك اختيارها ضمن أفضل ٥٠ سيدة تأثيرا لعام ٢٠١٨ لإسهاماتها الناجحة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية فضلا عن مشاركتها فى فعاليات الملتقى العربى الأول للتنمية الحضرية بأبو ظبى.



افتتحت الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، و"السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مبنى ادارة عزبة البرج التعليمية إنشاء جديد بتكلفة 3.700 مليون جنيه.



وتفقدت محافظ دمياط مبني الإدارة ومكاتبها، مؤكدة علي حسن إستقبال الجمهور والمعلمين وتوفير سبل والراحة وسرعة إنتهاء الأعمال.



كما افتتحت مدرسة على بن ابي طالب الابتدئية بقرية عزب النهضة بدمياط التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي بتكلفة 4.5 مليون جنيه بإجمالى6 فصول.





