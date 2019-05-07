توريد 219 ألف طن قمح للصوامع في موسم الحصاد بالشرقية

حفر وتركيب خطوط طرد صرف صحي جديدة بالزقازيق



أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياه الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، موضحًا أنه تم الانتهاء من توصيل الخطوط بطول 9.5 كيلو متر، من إجمالي 11 كيلو مترًا.



الخطوط الجديدة تبدأ من محطة رفع غرب الزقازيق، بجوار مستشفى "التيسير" مرورًا بطريق "الزقازيق – المنصورة" وشوارع "الغشام" و"السلام"، وطرق "الزقازيق – ميت غمر"، وإمتداد "بحر مويس" ومصنع "بروتكس"، وصولًا إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "العصلوجي".



وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من تنفيذ أعمال الحفر والتركيب، ربط قرى "كفر الحمام – مشتول القاضي – كفر الحصر – بنايوس" بمحطة رفع غرب الزقازيق، نتيجة لتدفقات مياه الصرف الصحى المتزايدة التي تواجهها محطة الرفع ونقلها الى معالجة الصرف الصحس بالعصلوجي.





ضبط 404 لحوم وأسماك "فاسدة" بالشرقية



أعلنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، عن نتائج الحملات التي شنتها على مدار الشهر الماضي، بالتنسيق مع إدارة المجازر بالمديرية، برئاسة الدكتور أشرف حجازي، مدير المجازر، ولجنة الصحة العامة التابعة للمحافظة.



الحملات استهدفت التفتيش على كل مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة التراخيص وسحب عينات لبيان سلامة المعروضات، حيث تم المرور على 682 منفذ بيع، ضمت محلات جزارة، ومطاعم، وثلاجات لحفظ اللحوم، وسوبر ماركت، ومحلات دواجن، ومحال لبيع السماك، بالإضافة إلى مصانع لتصنيع أسماك، وتحرر عن ذلك 48 محضر مخالفة متنوعة، فيما تم ضبط 482 كيلو جرام لحوم، تبين أنها مذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى 404 كيلو جرامًا لحومًا مُجمدة وكبدة وأسماك، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما جرى سحب عينات من 3 أطنان و706 كيلو جرامًا طيور وأسماك؛ وذلك لبيان مدى صلاحيتها.

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم توريد 219 ألف و601 طن و486 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت 21 ألف و788 أطنان و634 كيلو.وتم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، حيث جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة للبنك الزراعي، حيث تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة بالمحصول لكل قرية وتابع ومركز، حيث تم ربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد.ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 389 ألف و690 فدان، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.