الأوضاع تتأزم.. قرصنة تركية ورفض دولي وقبرص تطلب تدخّل الإنتربول

بدأت الأوضاع تزداد سخونةً وتوترًا في شرق البحر المتوسط، بإعلان الحكومة التركية إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة؛ وبالتحديد في الجنوب الغربي من الجزيرة القبرصية.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قد قالت: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية في منطقة تُطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة. هذه الخطوة استفزازية للغاية وتزيد من التوترات في المنطقة، نحثّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات وتشجيع جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس".

وبحسب "زمان" التركية، حذّرت الخارجية المصرية من عواقب تلك الخطوة؛ مُعربة عن قلقها البالغ إزاء النوايا التركية للتنقيب على الغاز في شرق المتوسط.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مُطّلعة أن الحكومة اليونانية في قبرص الجنوبية، تستعد لتقديم طلبات للإنتربول والأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

الإنتربول

وبحسب ما تم الحصول إليه من معلومات حول الأوضاع المتوترة في شرق البحر المتوسط؛ فإن الحكومة اليونانية في قبرص الجنوبية، بدأت الإجراءات اللازمة من أجل مُطالبة الإنتربول بالقبض واعتقال طاقم سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي الروسية "فاتح".