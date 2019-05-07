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الجيش السوري يستعيد بلدتين شمال غربي سوريا

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:57 م
الجيش السوري يستعيد بلدتين شمال غربي سوريا
الجيش السوري
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وكالات
 
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قالت صحيفة موالية للحكومة السورية، الثلاثاء، إن الجيش حقق تقدما محدودا في آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا بعد قصف عنيف بدأ في أواخر الشهر الماضي.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان، حيث قال المعارضون أمس الاثنين إنهم تصدوا لهجمات شنتها الحكومة.

 

ويقع شمال غرب سوريا ضمن اتفاق جرى التوصل إليه في سبتمبر بين روسيا حليفة الحكومة، وتركيا المتحالفة مع المعارضة المسلحة لتفادي عملية من جانب قوات الحكومة على المنطقة.

 

واستعاد الرئيس السوري بشار الأسد أغلب أراضي البلاد من المعارضين، منذ أن انضمت روسيا للحرب إلى جانبه في عام 2015 ونشرت قواتها الجوية لدعم الجيش ومسلحين مدعومين من إيران متحالفين معه.

 

وتقول الأمم المتحدة إن منطقة إدلب في شمال غرب البلاد يقطنها ثلاثة ملايين نسمة نصفهم نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل من قبل وإن أي قتال شديد هناك يهدد بأزمة إنسانية جديدة.

 

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