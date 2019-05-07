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استئصال ورم يزن أكثر من 1.5 كجم من بطن مريضة بجدة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:56 م
استئصال ورم يزن أكثر من 1.5 كجم من بطن مريضة بجدة
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الفجر السعودى
 
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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ سيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من آلام حادة في منطقة البطن مع وجود نزيف.

وكانت المريضة قد راجعت طوارئ المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم في الرحم؛ مما استدعى على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم والرحم لإنقاذ حياة المريضة؛ حيث بلغ وزن الورم 1529جم.

وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مضاعفات ولله الحمد، كما قدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز، سعيد الغامدي، شكره للفريق الطبي على ما قام به من جهود.

ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة في مثل هذه العمليات ويزخر بالعديد من الكوادر الطبية المتميزة في عدد من المجالات الطبية.
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