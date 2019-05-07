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عيني عينك.. قناة إخوانية تسرق مسلسلا من إنتاج "اعلام المصريين"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:55 م
عيني عينك.. قناة إخوانية تسرق مسلسلا من إنتاج اعلام المصريين
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أقدمت قناة الشرق الاخوانية على عرض مسلسل كفر دلهاب على شاشتها وهو من انتاج "اعلام المصريين".

وأثارت قضية سرقة المسلسل رواد السوشيال ميديا وعدد كبير من المبدعين وابطال المسلسل حيث تساءلوا كيف لقناة اخوانية تزعم التدين وفي نهار رمضان علنا تقوم بسرقة حلقات المسلسل واذاعتها.

يشار إلى ان حلقات مسلسل كفر دلهاب في الاصل تقوم فكرتها على تصوير وفضح مساوئ جماعة الاخوان غير أنهم وقعوا في الفخ كما يقولون ولم يدركوا المغزى والمعنى من حلقات المسلسل والتي تكش اسلوب وتصرفات الجماعة والتنظيم لأنه من الواضح ان الكذب عند الجماعة اصبح عبادة

وللافت في الامر أن الاعلامي الاخواني معتز مطر يهاجم ليل نهار شركة اعلام المصريين بتوجيه من قيادات الجماعة لكنه لم يفتح فمه بكلمة واحدة بشأن سرقة حلقات المسلسل وعرضها على قنوات الاخوان برغم ان المسلسل من انتاج شركة اعلام المصريين.

يشار إلى  أن المسلسل من تأليف سمير عاطف و يوسف الشريف ومن اخراج احمد نادر جلال وتدور احداثه في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية تدعى كفر دلهاب، حيث عادت روح قتيلة لتنتقم من القرية، وتتم الاستعانة بالطبيب سعد "يوسف الشريف" للوصول إلى القتلة، وبعد ذلك يتبين لنا أن الأحداث الغريبة التي شهدتها البلدة كانت من تدبير الطبيب سعد انتقامًا لموت والدته، التي تسبب بموتها عمه بهاء الدين "محمد رياض".

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