خطة السلامة لشهر رمضان.. جولات تفتيشية لـ"مدني الشرقية"





نفذت الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بالشرقية، جولات ميدانية على المنشآت والمحلات التجارية ضمن خطة السلامة لشهر رمضان المبارك وموسم الصيف.





وقال مدير الادارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد الدكتور عمار بن محمد صالح مغربي إن الجولات الميدانية شملت المجمعات التجارية ومخيمات إفطار الصائم وقاعات الأفراح والفنادق وجميع المواقع والمباني الحيوية في مدن ومحافظات المنطقة.





وأضاف العقيد المغربي أن من أولويات مفتش السلامة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والتأكد من أنظمة السلامة ومخارج الطوارئ ومدى فعاليتها وطلب احضار تقارير فنية من جهة مختصة تثبت ذلك.





وقال ان الخطة اشتملت على نشر ثقافة السلامة وبث الرسائل التوعوية بكافة الوسائل ومن اهمها المعارض التوعوية بالمجمعات والمراكز التجارية مشيراً إلى إقامة اول معرض توعوي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وموسم الصيف في محافظة القطيف والذي بدء استقباله للزوار من يوم الخميس الماضي و لازال مستمر اً حتى الآن.





وذكر العقيد المغربي ان هناك ستة معارض توعوية سوف تقام في المجمعات التجارية بمدينة الدمام وسوف تنفذ مثيلاتها في بقية محافظات المنطقة خلال شهر رمضان وموسم الصيف بما يعزز ويساعد في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.



