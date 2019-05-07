انطلاق منتدى الفجيرة الرمضاني الخامس 5 رمضان الجاري

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الفجيرة الرمضاني تحت شعار "التسامح ثقافة وحياة"، حيث يتناول المنتدى عدداً من الموضوعات القيمة والمهمة، من خلال عقد ست ندوات، منها أربع لمجالس الرجال واثنتان لمجالس النساء.

وأفاد سعادة خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والمشرف العام على المنتدى أن أبرز القضايا التي تتناولها ندوات النقاش، بمشاركة نخبة من أصحاب الفكر والمعرفة، ترتكز على مفاهيم التسامح وقيم الولاء والانتماء الوطني ودور الرياضة في تعميق قيم المواطنة الإيجابية، علاوة على دور الآباء في تمكين الأبناء، واستعراض دور مُؤسِّسِ دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في ترسيخ قيم التسامح على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تخصيص أمسية بعنوان "بين زايد وخليفة.. التسامح مسيرة وطن".

ولفت الظنحاني إلى عقد ندوتين نسائيتين هما: "الأسرة الإيجابية بناء ونماء"، و"المرأة في رمضان.. وقفات مهمة"، ويستعرض من خلالهما أبرز الأدوار التي تضطلع بها المرأة في تحقيق الاستقرار الأسري داخل المجتمع، مشيراً إلى افتتاح فعاليات المنتدى في الخامس من شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعد انعقاد الندوات بعد صلاة التراويح.

وأكد الظنحاني أهمية المجالس الرمضانية في إثراء الحوار بين أفراد المجتمع، واستعراض القضايا المجتمعية التي تهم الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن المجالس أسهمت ـ قديماً وحديثاً ـ في تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات بفضل القيادة الرشيدة وأبناء الدولة المخلصين.

فيما أكد سعادة خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على أهمية التعاون المشترك مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في تفعيل المنتديات الرمضانية ودورها في تعزيز الروابط والعلاقات بين أهالي الإمارة وخاصة في المناسبات التي ترتبط بالعادات والموروث الإماراتي.. مشيراً إلى أن دعم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للمبادرات المجتمعية يأتي من باب المساهمة الوطنية في دعم المسيرة التنموية في دولة الإمارات عموماً وإمارة الفجيرة خاصة.