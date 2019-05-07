"طاقة" تخطط للاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية بـ 1.2 مليار دولار

قالت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) السعودية، إنها تنوي الاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية في قطاعَي تكنولوجيا خدمات حقول النفط والصناعة بنهاية 2019.





ووفق ما نقلته "رويترز"، الثلاثاء، قالت الشركة في بيان اليوم، إنها خصصت نحو 1.2 مليار دولار لاستثمارات وعمليات استحواذ جديدة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.





وفي الشهر الماضي، قالت "طاقة" إن شركة الحفر العربية التابعة لها استحوذت على أنشطة الحفر البري بالشرق الأوسط لشركة شلمبرجر في الكويت وسلطنة عُمان والعراق وباكستان مقابل 415 مليون دولار.