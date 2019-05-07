"مزيكا" تطرح "مسحراتي "لـ أحمد سعد على اليوتيوب والراديو

طرحت شركة"مزيكا"للمطرب أحمد سعد ، دعاءً دينيًّا جديدا بمناسبة شهر رمضان بعنوان "مسحراتى" عبر يوتيوب، ومحطات راديو نجوم FM وراديو إينرجى FMوراديو 9090 .

الدعاء من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

ويقول مطلعه:

مسحراتى جاى اسحر كل يوم صائمين

منقراتى على كل باب بنادى يا مسلمين

مسحراتى اضبط معادك كل يوم عليا

مسحراتى صوموا تصحوا واخلصوا

واخلصوا النية

فى سحورك بركة يا صائم

اصحى وواحد الدائم وانوى بكرة الصيام