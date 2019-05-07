ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"مزيكا" تطرح "مسحراتي "لـ أحمد سعد على اليوتيوب والراديو

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:49 م
مزيكا تطرح مسحراتي لـ أحمد سعد على اليوتيوب والراديو
أحمد سعد
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

طرحت شركة"مزيكا"للمطرب أحمد سعد ، دعاءً دينيًّا جديدا بمناسبة شهر رمضان بعنوان "مسحراتى" عبر يوتيوب، ومحطات راديو نجوم  FM وراديو إينرجى FMوراديو 9090 .

 

الدعاء من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

 

ويقول مطلعه:

مسحراتى جاى اسحر كل يوم صائمين

منقراتى على كل باب بنادى يا مسلمين

 

مسحراتى اضبط معادك كل يوم عليا

مسحراتى صوموا تصحوا واخلصوا

 

واخلصوا النية

 

فى سحورك بركة يا صائم

اصحى وواحد الدائم وانوى بكرة الصيام

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا