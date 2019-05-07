الشيف "الإسكندراني" مرطبات رمضان طبيعية 100% وفي عبوات للاستخدام المره الواحده حفاظا على المواطن والبيئة

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تشهد محلات العصائر في البحر الأحمر ومدينة الغردقة إقبالًا كبيراََ من المواطنين على شراء العصائر وتجد خلية نحل تعمل في تلك المحلات لمواجهة الإقبال المتزايد عليها خلال شهر الصوم، حيث تكتسب المشروبات والمرطبات الشعبية مكانة بارزة على مائدة رمضان لتتفوق على المشروبات الغازية.



قال الشيف حسين الاسكندراني ؛لأول مره يتم تطبيق العبوة المغلقة للاستخدام المره الواحده فقط في مشروبات ورطبات شهر رمضان في مدينة الغردقة مثلها كمثل المشروبات الغازية.



وأضاف "الاسكندراني" إستخدام هذه العبوات تحافظ على البيئة وصحة وسلامة الإنسان ؛ مؤكدا أن جميع العصائر من المنتجات الطبيعية وبدون الأوان صناعية.



وأضاف أنه يقوم بعمل العرق سوس والخروب والتمر الهندى والسوبيا وخشاف وعناب، مشيرا إلى أنها عصائر طبيعية تفيد الجسم أكثر من المشروبات الغازية حيث تمده بالطاقة التى فقدها خلال الصيام خاصة في تلك أيام شديدة الحرارة.