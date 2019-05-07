جمعية المعوقين.. 37 عاماً من العطاء وتأهيل 4 آلاف طفل سنويًا

تتميز جمعية الأطفال المعوقين بأنها واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في الشرق الأوسط، حيث تأسست بغرض تقديم الرعاية المتكاملة المجانية لذوي الإعاقة المبكرة.





وظلت الجمعية على مدى 37 عاماً ترعى وتعالج وتؤهل أكثر من أربعة آلاف طفل سنوياً من سن الميلاد وحتى سن الثانية عشرة، بجانب دمجهم فـي مدارس التعليم العام، وتنفذ برامج غير مـسبوقة في التوعية بقضاياهم.





وأسهمت الجمعية في تأهيل عشرات الآلاف من الأطفال المعوقين وتجاوزهم لظروف إعاقتهم ودمجهم مع مدارس التعليم العام بعد اكتمال تأهيلهم تربويًا واجتماعيًا وطبيًا ونفسيًا.





إنشاء المراكز المتخصصة





وتولت الجمعية إنشاء المراكز المتخصصة لتوفير الخدمة الشاملة للأطفال المعاقين سواء كانت علاجية أو تعليمية أو تأهيلية، ومساندة أسرته في التعايش مع الإعاقة وطرق التعامل معها، بجانب تثقيف وتوعية المجتمع بمسببات الإعاقة وطرق الوقاية منها بقصد تكوين مواقف إيجابية للتعامل مع الإعاقة وقاية وعلاجًا وبما يمكن من الحد من انتشارها وتفادي حدوث الكثير منها.





وساهمت في بناء قاعدة علمية لبرامج رعاية المعوقين مـن خلال دعم البحوث والدراسات في هذا المجال، وتقديم الخدمات الطبية التأهيلية والخدمات التعليمية التأهيلية والخدمات الاجتماعية والتدريب والتطوير والتثقيف والتوعية لفئة المعاقين.





وقد أصبحت جمعية الأطفال المعاقين مركزًا مهمًا لتدريب المئات مـن الدارسين المتخصصين في فروع التأهيل والتربية الخاصة وطب الأطفال، بجانب تقدم برامج رعاية اجتماعية شاملة للمئات من الأطفال المعوقين ذوي الظروف الخاصة سنويًا، كما أسهمت في تطوير الخدمات وتوفير التسهيلات المكانية في المرافق العامة للمعوقين.





التوسع في المناطق





وحرصت الجمعية على توسيع نشاطها في مختلف المناطق لتسهيل تقديم الخدمة للأطفال المعوقين في مقر إقامتهم مما يسهل عليهم في الاستفادة من خدماتها العلاجية والتعليمية والتأهيلية، حيث أنشأت مراكز في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والجوف وحائل والباحة وعسير والرس.