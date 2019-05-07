خوان ماتا على رادار برشلونة





أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد قد ينتقل في ميركاتو الصيف القادم إلى برشلونة.





وقالت الصحيفة الكتالونية أن خوان ماتا الذي ينتهى عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف لديه 3 عروض أوروبية من بينهم أتلتيك بلباو وبرايتون ولكن الإسباني مستعد لانتظار برشلونة.





وأوضحت أن برشلونة هو الخيار الأول لـ"ماتا" الذي يتقاضى 5 ملايين يورو سنوياً وعقده ينتهى في الصيف والإسباني مستعد لانتظار عرض من النادي الكتالوني قبل اتخاذ أي قرار حول مستقبله.





وكان ماتا قد رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ليرحل بالمجان في الصيف القادم، ويأتي ذلك وسط رغبة المدرب النرويجي أولي سولشاير في إبعاد عدد من اللاعبين مثل ألكسيس سانشيز ومارسيال عن اليونايتد.



