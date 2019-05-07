حملات مكثفة لمديرية الصحة بالفيوم على المستشفيات والوحدات الصحية



في إدارة التمريض تم المرور علي مستشفي اطسا المركزي ومستشفى الصدر والفيوم العام والحميات، مستشفى فيدمين المركزي، ومستشفى سنورس والمرور علي وحدات الرعاية الأساسية (مركز طبي دفنو ـ مركز طبي اطسا ـ ابوصير ـ مركز طبي الحادقة)، وتم المرور علي مستشفي ابشواي المركزي لمتابعه قافلة علاج 1000 طفل بجميع التخصصات لكلية طب القصر العيني.



إدارة المعامل تم المرور علي مستشفي الحميات لمتابعة اصلاح جهاز الكيمياء ( البيوسستم ) وتم صرف طلبية من التموين الطبي بالاسكندريه وتم توزيعها علي مستشفي الحميات ومستشفي اطسا المركزي ومستشفي الصدر، تم المرور علي مستشفي اطسا المركزي وتم المرور علي مستشفي طاميه المركزي كما تم المرور علي معمل الكيمياء بالمستشفي، وفي إدارة العلاج الطبيعي تم المرور علي مستشفي الحميات والمرور علي المركز الطبي بالشيخ حسن والمرور علي الوحدة الصحيه بكفور النيل.



إدارة الثقافه الصحيه تم عمل ندوه عن الفيروسات الكبديه ومرض الايدز بجمعية منشاة دمو لتنمية المجتمع وندوه عن الفيروسات التي تصيب المرأه الحامل، وفي إدارة الطب العلاجي والمستشفيات تم المرور علي مستشفي الفيوم العام ( الطوارئ، الحضانات، الكلي، العمليات، الأشاعه، العيادات الخارجيه ) وتم المرور علي مستشفي فيدمين المركزي (التغذيه، الكلي، العيادات، الأستقبال )، والمرور علي مستشفي اطسا المركزي ومستشفي الصدر الفيوم ومستشفي طامية المركزي، وتم نقل مستوصف الصدر الخاص بمستشفي اطسا المركزي إلي موقعه الجديد بما يطابق قواعد مكافحة العدوي ولفصل مرضي عيادات الصدر والدرن عن العيادات الخارجيه، وتم المرور علي مستشفي ابشواي المركزي وتم إعادة تقارير تفصيليه واحصائيات لمرضي الدرن مع الأيدز للاطفال تحت 14 سنه.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والتأكيد على تقديم خدمات مميزة والإرتقاء بمستوى المعاملات الطبية للحفاظ على صحة المواطنين من خلال منظومة العمل والمتابعة المستمرة في قطاع الصحة وتحت إشراف الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، تم توقيع الكشف الطبي علي عدد1250مريض بقرية البراني مركز طامية، وفي قسم التفتيش الصيدلي تم المرور علي الصيدليات الأهليه بإجمالي عدد 60 صيدليه، وتم المرور علي مراكز طبيه ووحدات صحيه بإجمالي عدد 4 مراكز، وتم المرور علي المستشفيات الحكوميه بإجمالي عدد 2 مستشفي وتم تنفيذ قرارات غلق إداري للصيدليات بدون مدير بإجمالي عدد 5 قرار وتم المرور علي مخازن الادويه عدد 3 مخازن.