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فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:45 م
فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط
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الفجر السعودى
 
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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت 13/ 9/ 1440هـ عبر الرابط https://gstudy.psau.edu.sa/.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعد السعيدان أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.

وأكد الدكتور "السعيدان" أن التقديم في البرامج يتم عبر البوابة الإلكترونية، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا.

ودعا الراغبين في التقديم لضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441هـ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا: https://dps.psau.edu.sa/ar.

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