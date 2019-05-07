السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بقرية "مازورة" في بني سويف
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:45 م
احمد فتحي الدسوقي
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سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب بحظيرة ماشية، مسقوفة بالنخيل والبوص، بقرية "مازورة" التابعة لمركز سمسطا، غربي المحافظة.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية، مسقوفة بالنخيل والبوص تطل على البحر اليوسفي أمام كوبري قرية مازورة، بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحظيرة ملك المدعو "فتحي ح.ع.ش" 53 سنة، عامل، مقيم قرية مازورة، دائرة المركز، ونتج عن الحريق نفوق رأس ماشية واحدة "عجل بقري" وإصابة 3 رءوس ماشية أخرى بحروق.
وبسؤال مالك الحظيرة، رجح إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، نتج عنها اشتعال النيران بالحظيرة، ولم يتهم أحدا، وتحرر عن ذلك المحضر رقـم 1076 لسنة 2019 إداري مركز سمسطا، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعـة.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية، مسقوفة بالنخيل والبوص تطل على البحر اليوسفي أمام كوبري قرية مازورة، بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحظيرة ملك المدعو "فتحي ح.ع.ش" 53 سنة، عامل، مقيم قرية مازورة، دائرة المركز، ونتج عن الحريق نفوق رأس ماشية واحدة "عجل بقري" وإصابة 3 رءوس ماشية أخرى بحروق.
وبسؤال مالك الحظيرة، رجح إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، نتج عنها اشتعال النيران بالحظيرة، ولم يتهم أحدا، وتحرر عن ذلك المحضر رقـم 1076 لسنة 2019 إداري مركز سمسطا، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعـة.
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