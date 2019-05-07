تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" 14 مايو

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية المنعقدن، بمجمع المحاكم بطره تأجيل محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرةوالتي كانت مقيدة برقم351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفه إعلاميا بـ "لجان العمليات النوعية حلوان والقيوم"، لجلسة 14 مايو؛ لإطلاع الدفاع على أوراق القضية.





وكان المستشار خالد ضياء، الدين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.





وصرح عماد مبارك محامى 5 متهمين فى القضية، بأنه تم إدراج 31 متهما لمدة 3 سنوات على القوائم الإرهابية وتتمثل آثار الإدراج في المنع من السفر أو ترقب الوصول لم هو بالخارج وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو عدم إصداره وفقد شروط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والنيابية وتجميد الأموال إذا كانت تستخدم في ممارسة النشاط الإرهابى والمنع من ممارسة الأنشطة الدعوية والعامه تحت أى مسمى.





ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.





وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.