kooora gool بث مباشر| مباراة الاتحاد والريان الثلاثاء 7-5-2019 youtube

يستعد فريق الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، لخوض مباراة هامة وقوية، عندما يحل ضيفاً على الريان القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق الاتحاد ضيفاً على الريان، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثلاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “جاسم بن حمد”، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الاتحاد والريان عبر قناة “بي إن سبورت 3″، بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الريان والقنوات الناقلة

ويسعى فريق الاتحاد لتكرار فوزه الكبير على الريان، بعد أن دك شباكه بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب “الجوهرة المشعة”، ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الريان جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.