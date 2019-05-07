ريال مدريد يقدم عرض "أغلى لاعب في العالم" لكيليان مبابي
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:36 م
الفجر الرياضي
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قدم نادي ريال مدريد الإسباني عرضا خياليا لشراء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عرض شراء كيليان مبابي مقابل
280 مليون يورو بعد أن اقترب من ضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والفرنسي بول بوجبا
من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشارت إلى أن عرض الريال يفوق بكثير ذلك الذي دفعه باريس في صيف 2017 لضم البرازيل
نيمار دا سيلفا من برشلونة (222 مليون يورو)، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي
الكتالوني، ليصبح مبابي حال إتمامها اللاعب الأغلى على كوكب الأرض.
وكان باريس سان جيرمان قد ضم مبابي قادمًا من موناكو في صيف 2017 مقابل 180
مليون يورو.
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