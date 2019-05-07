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تعرف على الشخص الذي كان يراسله عمرو دياب فى إعلانه الجديد

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:36 م
تعرف على الشخص الذي كان يراسله عمرو دياب فى إعلانه الجديد
إعلان الهضبة
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نور طلعت
 
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ظهر في مشهد إعلان الهضبة عمرو دياب، الجديد الذي قدمه لصالح إحدى شركات الاتصالات، وهو يراسل شخص يدعي "أيمن" عبر "الواتساب"، وأرسل إليه كلمة "جايلك"، إشارة إلى تناول وجبة الإفطار معه.

وبدأت تساؤلات الجمهور عن شخصية أيمن، فبدأ الجميع يخمن ببعض الشخصيات الحقيقية التي تدعي" أيمن" في حياة الهضبة.

حيث كتب الشاعر أيمن بهجت قمر،عبر صفحته الخاصة،: "طبعا مش محتاج أقولكوا أيمن مين اللي الهضبه قال له جاي لك على الفطار الفطار اتأخر يا رجالة إعلان مبهج وجميل وتحيه لكل صناعه"، واستقبل المنشور عدد كبير من التعليقات.

حيث شكك البعض في مصداقيته، مما جعل الشاعر أيمن بهجت قمر، يكتب،:"والله سألته وقالي"إعلن".

وظهر مع الهضبة في الإعلان عدد كبير من نجوم الفن وهم عزت أبو عوف، غاده عادل، دينا الشربيني، أشرف عبد الباقي، سوسن بدر، منه شلبي، أحمد فهمي، حسن الشافعي، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك.

أغنية الإعلان من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان شادي حسن.
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