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رجال الشرطة بالمنيا والوادي الجديد يشاركون بحملات التبرع بالدم

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:39 م
رجال الشرطة بالمنيا والوادي الجديد يشاركون بحملات التبرع بالدم
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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نظمت مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالمُشاركة في حملة للتبرع بالدم، وذلك بمرافقة لجنة طبية تابعة لبنك دم الهلال الأحمر المصري، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن المنيا.

وكما قامت مديرية أمن الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالمُشاركة في حملة للتبرع بالدم، وذلك بمرافقة لجنة طبية تابعة لبنك دم المركز القومي لنقل الدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات أمن الوادي الجديد.

ويأتي ذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنساني ورغبةً منهم فى مساعدة المرضى.
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