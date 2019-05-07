"إعلام قنا" يناقش "المشروعات القومية والمثلث الذهبي" (صور)

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نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان" المشروعات القومية والمثلث الذهبى" فى إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على توعية المواطنين بالمشروعات القومية التى تشهدها البلاد، حاضر فيها الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى- مدرس علم الإجتماع وعضو لجنة المثلث الذهبى، وأدارها يوسف رجب وسهير السيد عبدالرازق- أخصائى الاعلام بالمركز.



قال الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، إن مصر تشهد فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد 30 يونيو نهضة تنموية تسمى بالدولة التنموية، وهو مفهوم قديم ظهر فى مصر من أيام محمد على باشا، لكن حروب الجيل الرابع والشائعات تسعى إلى تشويه ما يحدث من مشروعات مرة بالتشويش أو التجاهل أو التشكيك، لذلك لابد أن نكون على دراية بما يحدث فى بلادنا من مشروعات حقيقية سوف نجنى ثمارها نحن والأجيال القادمة.



و أشار القصبى، إلى أن المشرعات القومية التى تشهدها مصر موزعه من شمال الجمهورية لجنوبها ومن غربها لشرقها من أجل إحداث تنمية حقيقية فى كل بقعة على أرض مصر ومن أجل عدالة حقيقية فى توزيع المشروعات التنموية التى تساهم خلال الفترة القادمة فى تخفيف الضغط والعبء على منطقة وادى النيل، لافتًا إلى أن المشروعات أكثر من أن تحصى لكن من أبرزها" الطرق والكبارى- أنفاق قناة السويس- المزارع السمكية- تكافل وكرامة- مبادرة 100 مليون صحه- حقل ظُهر- العاصمة الإدارية- مشروعات الإسكان- الصوامع".



و اوضح القصبى، إلى أن محافظات الصعيد كان لها نصيب كبير من المشروعات القومية، ففى قنا تم تنفيذ عدد من الكبارى منها كوبرى قوص ونجع حمادى، ويجرى العمل حاليًا فى مشروع محور قوص- نقادة الذى تتجاوز تكلفته المالية مليار جنيه، ومدينة غرب قنا التى يجرى العمل بها حاليًا، إضافة للمساحة المخصصة لقنا ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.



و أضاف القصبى، أما المثلث الذهبى فهو بمثابة قلعة اقتصادية صناعية جديدة فى صعيد مصر سوف تخلق مجتمعات عمرانية وتنموية لم تكن موجودة من قبل ويستهدف المشروع مبدئيًا تحقيق عائد سنوى للدولة يقدر بـ 6 مليار دولار، وهو عبارة عن مثلث يمتد بين قنا والقصير وسفاجا، لكنه سوف يخلق نهضة فى كل محافظات الصعيد المطلة عليه لما يحويه من معادن وثروات طبيعية سوف تساهم فى إحداث نهضة صناعية حقيقية بمصر.



