الجيش الليبي يعتقل طيارا أوروبيا يقاتل مع ميليشيات طرابلس
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:24 م
وكالات
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة
العامة للجيش اللييبي، عن إسقاط طائرة تابعة لمليشيات طرابلس أثناء إغارتها على مواقع
في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب طرابلس، وفقاً لما ذكرته بوابة
"إفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء.
ونشرت مصادر ليبية، صوراً للقبض على قائد
طائرة الكلية الجوية مصراتة التي أسقطتها دفاعات القوات المسلحة الليبية بمنطقة الهيرة.
وأكدت المصادر، أن قائد الطائرة من جنسية
أوروبية وقد وصل مصاباً لغرفة العمليات.
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