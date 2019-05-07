إعلان زواج شمس الكويتية في الحلقة الرابعة من "عايشة شو"

بقدرتها الخاصة على استدراج الضيوف وانتزاع الاعترافات الهامة في حياتهم، ستقتحم الإعلامية عايشة عثمان حياة النجمة شمس الكويتية غدًا في الحلقة الرابعة من برنامجها عايشة شو، وصرّحت عايشة: ستعلن شمس عن جوازها، وسترد على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وأيضًا ستخبرنا بمحاولاتها هي وأحلام لاكتشاف سر الخلاف بينهما".

يعرض برنامج "عايشه شو" على قنوات القاهرة والناس، النهار، الحوار التونسي يومياٌ في رمضان الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.