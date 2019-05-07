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رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام يهنئ "فهيم "بنجاح البطولة العربية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:22 م
رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام يهنئ فهيم بنجاح البطولة العربية
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الفجر الرياضي
 
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أرسل رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي برقية شكر وتهنئه الي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمناسبة نجاح البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في اسيوط من 28أبريل حتي 2مايو الحالي و التنظيم المتميز الذي ظهرة به البطولة.

 

وتقدم بفائق الشكر الجزيل على حسن وحفاوة الاستقبال لوفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في البطولة.

 

وأكد «الشرقي»، انني أرجع تلك الانتصارات الي القياده الحكيمه والجهود  المخلصة للدكتور عادل فهيم من أجل رفعة شأن كمال الأجسام ،علي المستوي المحلي ،والعربي والعالمي.

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