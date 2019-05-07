فرق حفظ الصحة بسيدي بوزيد تحرّر عدّة تنابيه ومحاضر

أكد بشير الاهي رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة، اليوم الثلاثاء 07 ماي 2019، على أنّ فرق حفظ الصحة بسيدي بوزيد وجّهت 290 تنبيها كتابيا.





كما أكد رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة، على أنّ الفرق المذكورة قد قامت برفع 63 عينة للتحليل من مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع.





وأضاف أنه قامت بتحرير اقتراحي غلق و11 محضرا عدليا، تعلّقت بعدم احترام شروط حفظ الصحة، وذلك إثر قيامها بـ 1435 زيارة ميدانية منذ منتصف شهر أفريل و إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي.