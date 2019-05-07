تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط طرد صرف صحي بمدينة الزقازيق ‎

فى إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض بمراكز ومدن المحافظة .. إطمئن المحافظ على تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياة الصرف الصحى بمدينة الزقازيق بدءاً من محطة رفع غرب الزقازيق الكائنة بجوار مستشفى التيسير مروراً بطريق الزقازيق - المنصورة – شارع الغشام – شارع السلام – طريق الزقازيق - ميت غمر – طريق الجامعة بإمتداد "بحر مويس" – طريق مصنع بروتكس – شارع الشهيد طيار – طريق الأحرار – طريق الزقازيق - بلبيس وصولاً لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية العصلوجي.





أشار المحافظ أن الهدف من تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياه الصرف الصحى بمدينة الزقازيق لربط قرى (كفر الحمام - مشتول القاضى - كفر الحصر - بنايوس) بمحطة رفع غرب الزقازيق نتيجة لتدفقات مياه الصرف الصحى المتزايدة التي تواجهها محطة الرفع ونقلها الى معالجة الصرف الصحى بالعصلوجى.





أوضح المحافظ إنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر والتوصيل لخطوط طرد مياه الصرف الصحى بطول ٩.٥ كيلو مترآ من أجمالي أطوال 11 كيلو مترآ بمناطق (طريق الزقازيق - بلبيس – طريق الاحرار – شارع الشهيد طيار – طريق الزقازيق - ميت غمر – شارع الغشام – طريق الزقازيق - المنصورة)، مشدداً على الجهات المنفذة للمشروع بسرعة الإنتهاء من أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياة الصرف الصحى ورد الشيء لأصله وإصلاح التلفيات الناتجة عن أعمال الحفر والتركيب ورفع كفاءة الطرق الجاري العمل بها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.