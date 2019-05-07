ألمانيا: قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول "غير مفهوم"
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:16 م
وكالات
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انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
اليوم الثلاثاء، قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير
مفهوم بالنسبة لنا".
وقال ماس في تصريحات، "إرادة الناخبين
الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول". وكانت اللجنة العليا للانتخابات
في تركيا قد أمرت أمس الإثنين، بإعادة إجراء الانتخابات بعد شكاوى من حزب الرئيس رجب
طيب أردوغان الحاكم عن حصول "مخالفات" وتنديد ب"جريمة منظمة".
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