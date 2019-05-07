تجنب أسئلة الإيحاءات السياسية أو الدينية.. تعليم الإسكندرية يرفع الاستعداد لامتحانات الإعدادية

عقد مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعا مع مدير عام التعليم العام ومدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وإدارة شئون الطلاب وإدارة الأمن بقاعة الاجتماعات بالمديرية، لاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.





وأكد العجمي فيه على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واليقظة التامةاستعدادا لامتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية التي ستبدأ يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو الجاري، مُشددا على أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وبعيدة تماما عن الغموض على أن تتجنب تماما أية اسئلة تشمل إيحاءات سياسية أو حزبية أو دينية.





كما أشار إلى ضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق الموجهين والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالإدارات بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.





وفي سياق متصل أصدر العجمي تعليماته بوجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب الصحية، تشكيل لجان بكل إدارة للمرور على مقار اللجان الامتحانية والتأكد من استعدادها التام في الكهرباء والمياه وزجاج النوافذ وطفايات الحريق زعدد التخوت ومدى كفايتها وسلامتها من عدمه.





وتقوم إدارة الأمن بالمديرية وكل إدارة بتمشيط المدرسة من الداخل والخارج والتأكد من عدم وجود سيارات مشبوهة أو صناديق قمامة أو أجسام غريبة ويتم التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن وأقسام الشرطة.





ومن جهته أفاد أشرف الباقوري مدير إدارة شئون الطلاب أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية٨٢ألف و٦٩٩طالب، يؤدون امتحانهم أمام 324 لجنة مقسمة كالتالي، 77 لجنة بإدارة المنتزه، 73 بإدارة شرق، 39 بإدارة وسط، 8 لجان بالجمرك، 21 لجنة بغرب، 44 لجنة بالعجمي، 28 بالعامرية 34 لجنة ببرج العرب،فيما يؤدي 1985 طالبا بالتربية الخاصة والإعدادي المهني امتحانهم أمام اثنتي عشرة لجنة.