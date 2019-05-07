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الأهلي يكشف حقيقة ضم المحمدي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:10 م
الأهلي يكشف حقيقة ضم المحمدي
المحمدي
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علي نبوي
 
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نفى مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مناقشة ضم أي لاعبين جديد في الوقت الحالي، ولم يطلب من الإدارة ضم لاعب بعينه، وأن الجهاز كل تركيزه في بطولة الدوري، وما يتردد عن التفاوض مع هذا اللاعب واستبعاد ذاك يهدف لإثارة البلبلة لا أكثر، وأن المنظومة الكروية لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور التي تم تناولها من خلال مصادر مجهولة، وهي معلومات غير صحيحة.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تناولت تفاوض الأهلي مع أحمد المحمدي المصري المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، وهناك انقسام داخل الجهاز الفني بشأنه، وهو ما لم يحدث من الأساس، مع التأكيد على أن المحمدي أحد اللاعبين المتميزين.
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