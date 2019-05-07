النيابة بـ"أنصار بيت المقدس": المتهمون متعطشون لسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة في محاكمة 213 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "بيت المقدس".





وقال ممثل النيابة إن المتهمين متعشطون لسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة، وانهم لا يتورعون عن فعل جرائمهم في سبيل تحقيق أغراضهم التي لا تمت بتعاليم الإسلام.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.