رسميا.. الزمالك يطلب رفع الإيقاف عن "جنش" في نهائي الكونفدرالية

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الساعات الماضية لرفع الإيقاف عن الحارس محمود عبدالرحيم جنش.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطيه عقبة النجم الساحلى بهدف نظيف بمجموع اللقائين.

وحصل جنش على البطاقة الحمراء بعد منح حكم المباراة له انذارين في إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي التونسي ليتأكد غيابه عن لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي.

ويستند الزمالك على عدم أحقية حصول الحارس على الإنذار الأول حيث حصل عليه أثناء علاجه في المباراة بعدما شعر الحكم بإدعاء اللاعب للتمثيل ليقرر منحه البطاقة الصفراء.





يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي الكونفدرالية وملاقاة نهضة بركان المغربي الذي تأهل على حساب الصفاقسي التونسي حيث تحدد ١٩ مايو الجاري موعدا للقاء الذهاب في المغرب على أن يقام لقاء الإياب ببرج العرب ٢٦ من نفس الشهر.