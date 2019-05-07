لويس سواريز: لن أحتفل أمام ليفربول
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:05 م
الفجر الرياضي
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أكد مهاجم أوروجواي لويس سواريز نجم فريق برشلونة أنه لن يحتفل بالتسجيل في ملعب ليفربول ، فريقه السابق أنفيلد في موقعة دوري الأبطال.
ونجح برشلونة في الفوز على ليفربول في مباراة الذهاب 3-0 ويلتقي اليوم في أنفيلد ملعب الريدز في موقعة إياب نصف النهائي في تشامبيونزليج.
وقال سواريز: "إنه أمر مميز للغاية بالنسبة لي ، وأنا ممتن للغاية لليفربول ومن المثير أن أعود إلى هذا الملعب"، إذا سجلت لن أحتفل بذلك ، تمامًا كما لم أحتفل به عندما سجلت مع أياكس في منزل جروننجن".
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