لويس سواريز: لن أحتفل أمام ليفربول

أكد مهاجم أوروجواي لويس سواريز نجم فريق برشلونة أنه لن يحتفل بالتسجيل في ملعب ليفربول ، فريقه السابق أنفيلد في موقعة دوري الأبطال.





ونجح برشلونة في الفوز على ليفربول في مباراة الذهاب 3-0 ويلتقي اليوم في أنفيلد ملعب الريدز في موقعة إياب نصف النهائي في تشامبيونزليج.



