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تعرف على خريطة إنتشار الأئمة بمساجد الإسكندرية خلال شهر رمضان (صور)‎

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:08 م
تعرف على خريطة إنتشار الأئمة بمساجد الإسكندرية خلال شهر رمضان (صور)‎
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محمد رجب - دينا حسن
 
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دفعت مديرية أوقاف الاسكندرية بعدد من الائمة المميزين للصلاة في المساجد الكبرى برعاية فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة.

ففي مسجد سيدي أبي العباس المرسي كلفت المديرية الشيخ محمد يوسف الامام بادارة الجمرك لإمامة المصلين في صلاة القيام، وفي مسجد القائد ابراهيم كلفت المديرية الشيخ محمد عبدالسلام الامام والخطيب بادارة محرم بك لإمامة المصلين في صلاة القيام، وفي مسجد شرق المدينة كلفت المديرية الشيخ خالد البراوي الامام والخطيب بادارة المنتزه لإمامة المصلين في صلاة القيام. 

وفي مسجد حاتم كلفت المديرية الشيخ محمد الجمال الامام والمفتش بادارة محرم بك لإمامة المصلين في صلاة القيام، وفي مسجد الروضة ش فرنسا المنشية كلفت المديريةالشيخ محمد صابر الامام بادارة الجمرك لإمامة المصلين في صلاة القيام، وفي مسجد عصر الاسلام بسيدي جابر كلفت المديرية الشيخ رضا ميلة الامام بادارة شرق لإمامة المصلين في صلاة القيام. 

وأكد وكيل الوزارة ان غرفة عمليات المديرية تابعت اداء الائمة والوعاظ في أول يوم للملتقى الفكري بالمساجد الكبري، وبعث برسالة للائمة أكد فيها عليهم ان شعب الاسكندرية ينتظر منا الكثير والكثير فأروا الله من انفسكم خيراً واغتنموا فرصة الوقت وعلموا الناس أمور دينهم متمنياً التوفيق للجميع والله الموفق. 
تعرف على خريطة إنتشار الأئمة بمساجد الإسكندرية خلال شهر رمضان (صور)‎
تعرف على خريطة إنتشار الأئمة بمساجد الإسكندرية خلال شهر رمضان (صور)‎
تعرف على خريطة إنتشار الأئمة بمساجد الإسكندرية خلال شهر رمضان (صور)‎
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