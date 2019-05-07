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عقوبات في الأهلي على "أكل" رمضان

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:05 م
عقوبات في الأهلي على أكل رمضان
الأهلي
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محمد الصو
 
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حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي اللاعبين من الإفراط فى تناول الأطعمة طوال شهر رمضان لعدم زيادة أوزانهم.

 

 

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فرض توقيع غرامات بواقع 5 آلاف جنيه على الكيلو الواحد الزائد في وزن أي لاعب خلال شهر رمضان.

 

 

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 


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