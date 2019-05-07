زيدان يحسم أول 3 راحلين عن ريال مدريد

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مستقبل جاريث بيل مع النادي الملكي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان أبلغ جاريث بيل أنه ليس ضمن المشروع الجديد ويجب عليه البحث عن فريق آخرين.

وأبلغ زيدان الثنائي ماركوس يورينتي وداني سيبايوس برحيلهما في نهاية الموسم الكروي الحالي.