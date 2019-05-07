سر لقاء أحمد حسن وعبدالله السعيد وزيدان وهيثم شاكر بالتجمع الأول؟! (صور)

في واحده من أجمل السهرات، احتفلت الفنانة التشكيلية الشهيرة دينا ثابت، بافتتاح جاليري "كارتيلا" بالتجمع الأول، والذى ضم مجموعة كبيرة من اجمل لوحاتها تحت عنوان "الأحاسيس" وذلك بحضور العديد من نجوم الرياضة والمشاهير.

وكان ضمن الحضور كل من كابتن أحمد حسن وكابتن عبدالله السعيد وكابتن محمد زيدان و كابتن حسام البدرى والموسيقار هاني فرحات ومدير الانتاج رامز سليمان وتيمور سامح و نجم شارموفرز احمد بهاء والمطرب هيثم شاكر و الموزع الموسيقي طارق مدكور وغيرهم العديد من الأصدقاء.

واستمر الحفل وسط التقاط الصور التذكارية وأجواء من البهجة بين الحضور.