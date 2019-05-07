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فرج عامر يعلن غياب نجم سموحة عن موقعة الأهلي بسبب بند الإعارة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:03 م
فرج عامر يعلن غياب نجم سموحة عن موقعة الأهلي بسبب بند الإعارة
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الفجر الرياضي
 
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أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، غياب كريم يحيى لاعب النادي الأهلي والمعار للفريق السكندري عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

 

وكتب رئيس سموحة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك":" كريم يحيي لاعب نادي سموحة المعار من الاهلي لنهاية الموسم القادم ونجم المنتخب الاوليمبي محروم من المشاركة في مباراة سموحة والاهلي القادمة بفعل عقد  الاعارة بين سموحة والاهلي الذي ينص علي انة محروم من اللعب امام الاهلي".

 

وتابع:" وطبعا هذا العقد وغيرة من عقود الاعارة بين الاندية المختلفة غير متوافقة مع لوائح الڤيڤا".

 

وكان سموحة حصل على خدمات كريم يحيى من صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

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