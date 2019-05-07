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وزارة العدل تدعو 165 مرشحاً ومرشحة لوظائفها إلى الاستعلام عن النتائج عبر بوابتها

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:02 م
وزارة العدل تدعو 165 مرشحاً ومرشحة لوظائفها إلى الاستعلام عن النتائج عبر بوابتها
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الفجر السعودى
 
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دعت وزارة العدل 165 مرشحاً ومرشحة لوظائف في 6 مجالات وعلى المرتبة الثامنة، إلى الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وقالت الوزارة: إن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال، هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطوّر برامج أول.

وأكّدت وزارة العدل أن هذه الوظائف تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابياً على المستفيدين.
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