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السبت.. إعلان نتيجة مسابقة "عيون الكاميرا" في المتحف الإسلامي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:01 م
السبت.. إعلان نتيجة مسابقة عيون الكاميرا في المتحف الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
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حسام زيدان
 
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ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت ١١ مايو ٢٠١٩، احتفالية خاصة لإعلان نتيجة مسابقة "عيون كاميرا"، يعقبه افتتاح معرض للوحات الفوتوغرافيه للفنانين المشاركين في المسابقة، وذلك بالتعاون مع نادي التذوق البصري فرع ثقافة بورسعيد. 

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن مسابقة "عيون كاميرا" قام المتحف بتنظيمها خلال العام الماضي عن طريق إقامة عدد من معارض للصور الفوتوغرافية داخل المتحف، بالاضافة الي المراكز الثقافية في مختلف محافظات مصر مثل بورسعيد والاسماعيلية والاسكندرية.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن تلك المعارض هي بمثابة دعاية للمتحف، لانها تقديم عدد من الصور الفوتوغرافية لمقتنيات المتحف وقاعاته؛ التقطها 39 فناناً مصريا، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستتضمن  فقرات فنية وعروض التنورة.
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