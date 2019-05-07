مصدر عسكري: تركيا ترسل قوات إلى روسيا للتدريب على أنظمة إس-400

صرح مصدر عسكري كبير في أنقرة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إرسال نحو 100 جندي تركي إلى روسيا في أواخر مايو لمعرفة كيفية تشغيل أنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي تشتريها أنقرة من موسكو.