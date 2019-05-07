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مصدر عسكري: تركيا ترسل قوات إلى روسيا للتدريب على أنظمة إس-400

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:41 ص
مصدر عسكري: تركيا ترسل قوات إلى روسيا للتدريب على أنظمة إس-400
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مـحــمد حســــــــــين
 
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صرح مصدر عسكري كبير في أنقرة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إرسال نحو 100 جندي تركي إلى روسيا في أواخر مايو لمعرفة كيفية تشغيل أنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي تشتريها أنقرة من موسكو.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في أواخر مايو سيتوجه نحو 100 من جنودنا إلى روسيا للتدريب على عملية إس-400".

أنهت روسيا وتركيا اتفاقية قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لشحن ما مجموعه أربع مجموعات من أنظمة إس-400 في ديسمبر 2017، ومن المقرر تسليمها أول يوليو 2019.
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