أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا



وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 701 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 613 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 525 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام.



وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4آلاف و904 جنيها، وكان سعره 4 آلاف و902جنيهًا.



كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو في حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.



شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهان بمحلات الصاغة بمحافظة قنا، بالمقارنة باسعار أمس.