ناصر ماهر وإسلام محارب ينتظمان في تدريبات الأهلي

يشارك ناصر ماهر وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الذي يقام في العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام يوم السبت المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.





ولم يشارك محارب في مران الغائبين عن مباراة النجوم الذي أقيم يوم الأحد الماضي؛ بسبب أداء الامتحانات، فيما حصل ناصر ماهر على إذن للغياب؛ بسبب ظروف خاصة ، على أن يعود اللاعبان اليوم للمشاركة في التدريبات وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.





وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب انتهاء مباراة النجوم، ويبدأ الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة سموحة التي تقام يوم11 مايو الجاري.