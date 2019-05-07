تعرف على مدى خطورة مرض القمر على الأطفال

هناك فئة من الأطفال يكرهون الشمس ويفضلون القمر، رغما عنهم بسبب ما تلحقه بهم من ضرر، وقد أطلق عليهم اسم "أطفال القمر".





فمرض أطفال القمر هو مرض وراثي نادر تم اكتشافه في العام 1870، و يولد الطفل بصحة جيدة من دون أي أعراض، و تبدأ الأعراض بمجرد تعرض الطفل للأشعة الفوق البنفسجية القادمة من الشمس.





قد تبدأ الأعراض بتعرض الطفل للأشعة القادمة من أنابيب الإضاءة الفلورية، و تبدأ الأعراض باحمرار وجه الطفل ثم تصحبه تسلخات جلدية لمدة أربع أو خمس أيام، و تظهر بعد ذلك بقع بنية وبيضاء.





يتطور المرض بسرعة ولا يمكن السيطرة عليه ويتحول لسرطان في الجلد.





في حال اكتشاف حالة الطفل قبل ظهور الأعراض فيجب الحفاظ عليه في مجال بعيد عن الأشعة الفوق بنفسجية مع إرتداء الملابس الخاصة والتي تشمل النظارات الواقية.





تستخدم مراهم جلدية خاصة.





ينتشر هذا المرض في بلاد المغرب العربي بصورة كبيرة، و في حالات متقدمة من المرض يؤدي لتعفن الجلد وتساقط قطع منه.





كما يصاحبه فقدان السمع وترقق الرموش وتساقطها، و لا يعيش الطفل المصاب به أكثر من خمسة عشر عاماً.



