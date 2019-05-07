أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا ثاني أيام رمضان



وسجل سعر التفاح المصري 15 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.



فيما صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.



كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.



تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.