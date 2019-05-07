مسلسلات رمضان 2019.. فيروز العوضي تسبب المتاعب لياسمين صبري في "حكايتي"

انتهت الفنانة فيروز العوضي من تصوير دورها في مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، حيث تجسد خلال العمل شخصية فتاة تدعي "لطيفة" تشعر بالغيرة و الحقد من "داليدا" التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، و تسبب لها الكثير من المتاعب في حياتها بسبب غيرتها منها.

تقول فيروز: "عندما كنت اشاهد المشاهد الخاصة بشخصية "لطيفة" في العمل كنت اشعر بحالة من الغضب بسبب تلك الشخصية و ما تفعله، و كان وراء ذلك الشكل ، هو الورق الذي كتبة السيناريست محمد عبدالمعطي، و المخرج احمد سمير فرج الذي ساعدني كثيرا للوقوف علي تفاصيل تلك الشخصية للظهور بذلك الشكل".

"حكايتي" بطولة ياسمين صبري ، احمد صلاح حسني ، احمد حاتم ، تامر شلتوت ، جمال عبدالناصر ، تاليف محمد عبدالمعطي ، اخراج احمد سمير فرج.