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مسلسلات رمضان 2019.. فيروز العوضي تسبب المتاعب لياسمين صبري في "حكايتي"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:45 ص
مسلسلات رمضان 2019.. فيروز العوضي تسبب المتاعب لياسمين صبري في حكايتي
فيروز العوضي
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أحمد رمضان متولي
 
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انتهت الفنانة فيروز العوضي من تصوير دورها في مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، حيث تجسد خلال العمل شخصية فتاة تدعي "لطيفة" تشعر بالغيرة و الحقد من "داليدا" التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، و تسبب لها الكثير من المتاعب في حياتها بسبب غيرتها منها.

 

تقول فيروز: "عندما كنت اشاهد المشاهد الخاصة بشخصية "لطيفة" في العمل كنت اشعر بحالة من الغضب بسبب تلك الشخصية و ما تفعله، و كان وراء ذلك الشكل ، هو الورق الذي كتبة السيناريست محمد عبدالمعطي، و المخرج احمد سمير فرج الذي ساعدني كثيرا للوقوف علي تفاصيل تلك الشخصية للظهور بذلك الشكل".

 

"حكايتي" بطولة ياسمين صبري ، احمد صلاح حسني ، احمد حاتم ، تامر شلتوت ، جمال عبدالناصر ، تاليف محمد عبدالمعطي ، اخراج احمد سمير فرج.

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