أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا ثاني أيام رمضان



فيما صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.

كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.

وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات، البطاطس 5 جنيهات، البصل 3.5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.